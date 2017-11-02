В Башкирии водитель инкассаторской машины попытался скрыться от инспекторов ГИБДД Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Башкирии водитель инкассаторской машины попытался скрыться от инспекторов ГИБДД Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в селе Булгаково, ночью 2 ноября сотрудники местного магазина сообщили в полицию о водителе с признаками алкогольного опьянения. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что машина, на которой перемещался предполагаемый нарушитель, была инкассаторской.

Сотрудники ГИБДД увидели на трассе Уфа — Оренбург тот самый автомобиль. Они попытались его остановить, но водитель не реагировал на требования полицейских. После непродолжительной погони мужчину удалось задержать. Свое нетрезвое состояние он отрицал, но алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. На месте также выяснилось, что инкассаторский «Форд» был списан. Теперь водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.