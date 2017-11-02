В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов Фото: Олег Яровиков В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен новый объект с общим объемом инвестиций порядка 266 млн рублей и созданием 152 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.

Цель инвестпроекта — организация в Стерлитамаке производства по глубокой переработке вторичных ресурсов на базе мусоросортировочного комплекса, а также организация полигона твердых коммунальных отходов для размещения несортируемых отходов на ресурсоемком полигоне.

Инициатором выступает АО «ПТК ЭкоПром».

Срок реализации проекта — 2017-2020 годы.

После сортировки мусора инвестиционный проект предполагает производство продукции из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, стеклянных банок, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки и др.

Всего на данный момент Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана содержит 41 проект общей стоимостью свыше 207,7 млрд рублей. Количество новых рабочих мест в случае их успешной реализации превышает 12,5 тысячи.