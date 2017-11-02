Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.15 ↑

EUR 67.71 ↓

2 ноября Четверг

Уфа   °

В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии построят крупное производство по переработке вторичных отходов Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включен новый объект с общим объемом инвестиций порядка 266 млн рублей и созданием 152 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.

Цель инвестпроекта — организация в Стерлитамаке производства по глубокой переработке вторичных ресурсов на базе мусоросортировочного комплекса, а также организация полигона твердых коммунальных отходов для размещения несортируемых отходов на ресурсоемком полигоне.

Инициатором выступает АО «ПТК ЭкоПром».

Срок реализации проекта — 2017-2020 годы.

После сортировки мусора инвестиционный проект предполагает производство продукции из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, стеклянных банок, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки и др.

Всего на данный момент Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана содержит 41 проект общей стоимостью свыше 207,7 млрд рублей. Количество новых рабочих мест в случае их успешной реализации превышает 12,5 тысячи.

Теги: инвестпроекты, переработка, вторичные отходы
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть