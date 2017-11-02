УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

«За 9 месяцев 2017 года в России построили дома на 677,9 тыс. квартир, — сообщает данные Росстата «Строительная газета». — Лидерами по объемам ввода жилья за январь-сентябрь стали Московская область (5,3 млн кв.метров), Краснодарский край (3,1 млн), Петербург (2,2 млн), Ленинградская область (2 млн), Татарстан (1,7 млн), Башкортостан (1,6 млн), Ростовская область ( 1,5 млн), Москва (1,4 млн), Свердловская и Тюменская области (по 1,2 млн)».

Один из таких недавно построенных домов стал вчера героем репортажей многих СМИ. «Фасад дома в Уфе начал осыпаться из-за сильного ветра, — передают «Известия». — В Уфе из-за непогоды «посыпался» многоквартирный жилой дом. Мощные порывы ветра сорвали утеплитель и штукатурку со здания № 60 на улице Российской. По предварительным данным, никто не пострадал».

Но есть дома, которые «осыпаются» и без ветра, о них тоже пишут «Известия»: «В башкирском селе школьники вынуждены учиться в ветхом здании. В селе Нижнетроицкое Туймазинского района Башкирии 400 учеников вынуждены заниматься в школе, где рассыпаются стены, протекает крыша и разбиты окна. Здание было построено в середине XX века. C тех пор там ни разу не было капитального ремонта…».

«Директор башкирской школы, где дети обучаются в антисанитарных условиях, будет привлечен к административной ответственности, — добавляет «Интерфакс-Россия». — Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении директора школы села Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии, находящейся в ненадлежащем состоянии, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду».

А ведь, может быть, именно в этой школе растут в спартанских условиях будущие герои. Такие, каким вручит медали сама Валентина Матвиенко, о чем сообщает «Парламентская газета».

«Юным героям из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Московской, Курской, Белгородской и Кемеровской областей, Республик Марий Эл, Саха, Дагестан, Крым, Башкортостан, Северная Осетия и Ингушетия вручат медали «За мужество в спасении», благодарственные письма и подарки, — пишет ПГ. — В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, герои России и Советского Союза».

ИА REGNUM сообщает об открывшемся в Калуге фестивале детских и юношеских любительских театров: «В 2017 году в нём примут участие более 300 начинающих актёров….На фестивале собрались актёрские труппы из Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Ростовской, Владимирской, Ярославской и Калужской областей, а также Башкирии, Удмуртии, Коми и Карелии».

ТАСС передает сообщение про другой форум: «В Ялте открывается туристский форум "Открытый Крым"». И опять же, Башкирия принимает и в нем активное участие. «Пятый международный туристский форум "Открытый Крым" откроется в четверг в Ялте, основной его темой станет привлечение на полуостров туристов из российских регионов, сообщают организаторы.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, на форуме ожидаются делегации из Карачаево-Черкесии, Калужской области, Москвы, Севастополя, Башкирии, Татарстана, Орловской области и других регионов, а также представители главного конкурента крымских курортов — Краснодарского края».

Группа Deep Purple даст два концерта в России в честь своего 50-летия, о чем заблаговременно оповещают «Известия». — Концерты состоятся 30 мая 2018 года в Москве и 1 июня в Санкт-Петербурге».

А пока другая знаменитая рок-группа Scorpions начала турне по России. «Первый концерт был дан в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке в Сочи. Группа выступит в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге».

Ну а пока одни играют, а другие поют, «БМК запустит производство многопрядных канатов, о чем пишет «Эксперт-Урал». — Проект Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», Башкирия, входит в Группу «Мечел») включен в Перечень приоритетных инвестпроектов РБ. Это позволит предприятию получить дополнительную господдержку в виде налоговых льгот и других преференций. Объем инвестиций — 510 млн рублей».