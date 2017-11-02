На границе Башкирии и Татарии отремонтирован мост через реку Ик Фото: Упрдор «Приуралье»

На границе Башкирии и Татарии отремонтирован мост через реку Ик Фото: Упрдор «Приуралье»

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане на 1281-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» отремонтирован мост через реку Ик на границе с Татарстаном.

Как сообщили в Упрдор «Приуралье», прежний железобетонный мост был построен в 1985 году и за 30 лет эксплуатации перестал отвечать нормативным требованиям, как по интенсивности движения транспортных средств, так и по грузоподъемности.

Новое сооружение способно пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина мостового перехода составляет 247 м, габаритный проезд увеличен до 11,59 м в соответствии с нормативами II технической категории.

Федеральные дорожники отремонтировали опоры пролетных строений моста, уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов, заменили переходные плиты. Построен водоотвод, восстановлены элементы конструкции подмостовой части сооружения.

Для повышения безопасности дорожного движения на мосту установлено новое барьерное ограждение, перила и парапеты выполнены из композитных материалов.