В одном из крупных сел Башкирии открылся многофункциональный клуб Фото: администрация Стерлитамакского района

















В одном из крупных сел Башкирии открылся многофункциональный клуб Фото: администрация Стерлитамакского района

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В одном из крупных сельских населенных пунктов республики, селе Наумовка Стерлитамакского района, при местном Доме культуры открылся многофункциональный клуб. На сегодняшний день таких клубов в Башкортостане 55, а Стерлитамакском районе их теперь два — в июле этого года был открыт первый сельский многофункциональный клуб в селе Октябрьское.

Клуб в селе Наумовка в результате большой работы по укреплению и обновлению материально-технической базы, получил второе рождение. Здесь было установлено световое оборудование, модернизирована механика сцены. Красоту зрительного зала дополняют новые кресла, современное оформление сцены, ламбрекены. Оборудованы классы для танцевального коллектива «Нимфа» и образцового ансамбля народных инструментов «Наумовские ложкари».

Для тех, кто любит следить за своим здоровьем и старается быть всегда в отличной форме, открыта тренажерная комната. Для детей дошкольного возраста функционирует детская игровая комната, в которой множество развивающих игр, телевизор и игровая приставка.

В здании клуба размещена модельная библиотека, которую посещают все жители поселка, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

На приобретение оборудования для сельского многофункционального клуба в селе Наумовка были выделены федеральные средства в рамках приоритетного проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия».

Жителей села поздравили секретарь Совета муниципального района Стерлитамакский район Люция Шаяхметова, заместитель главы администрации района Ильдар Газизов, глава сельского поселения Наумовский сельсовет Денис Чиликин, почетный житель села Наумовка Лидия Гайдукова, сообщили в администрации муниципалитета.