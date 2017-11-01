В Уфе стартует чемпионат и первенство Башкирии по кикбоксингу Фото: Минспорта РБ В Уфе стартует чемпионат и первенство Башкирии по кикбоксингу Фото: Минспорта РБ

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартует чемпионат и первенство Республики Башкортостан по кикбоксингу.

Соревнования пройдут в зачет республиканских спортивных игр по неолимпийским видам спорта «Башкортостан за здоровый образ жизни» с 4 по 6 ноября на базе Центра спортивной подготовки РБ.

В состязаниях примут участие около 350 спортсменов из Уфы, Учалов, Сибая, Кумертау, Туймазов, Нефтекамска, Ишимбая, Стерлитамака, Октябрьского, Белебея, Белорецка и других городов.

По итогам этих стартов будут определены составы сборных команд для участия во всероссийских соревнованиях.

Медали будут разыграны в разделах «фулл» и «семи» по правилам Федерации кикбоксинга России.

Программа:

4 ноября – начало соревнований в 10 часов, торжественное открытие в 15 часов.

5 ноября – полуфинальные поединки, начало в 10 часов.

6 ноября – финальные поединки, начало в 10 часов.

Вход – свободный!

Организаторы — Министерство молодежной политики и спорта РБ и Федерация кикбоксинга РБ.