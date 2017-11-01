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В Уфе «Газель» насмерть сбила 67-летнего мужчину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе «Газель» насмерть сбила 67-летнего мужчину Фото: «Дорожный патруль»

В Уфе «Газель» насмерть сбила 67-летнего мужчину Фото: «Дорожный патруль»

УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Трагический инцидент произошёл на улице Интернациональной в Уфе в районе 22 часов. Как сообщает «Дорожный патруль» водитель маршрутки ехал на зелёный сигнал светофора и совершил наезд на 67-летнего мужчину, который стоял посреди проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи». При этом отмечается, что «Газе́ль» была не на маршруте.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются госавтоинспекторы.

Теги: дтп, смерть пешехода
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