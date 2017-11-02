УФА, 2 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 ноября, в эфире телеканала НТВ в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым», речь шла об известном уфимском промоутере, которого обвинили в педофилии.

Письмо в редакцию написала бывшая жена промоутера Светлана в надежде, что здесь ей помогут добиться справедливости. У супругов есть общий сын, сейчас он уже взрослый и живет в Америке. В студию телеканала НТВ были приглашены все стороны дела.

В ходе программы было отмечено, что мужчину в преступлении обвинил его сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей в кровати пятилетней дочери. В свою очередь, сам промоутер, который сегодня находится в местах лишения свободы, настаивает на том, что ничего в отношении ребенка он не делал. НТВ записал телефонный разговор с мужчиной, в котором он признался, что отец девочки требовал у него дорогой автомобиль или деньги. Но после того, как промоутер отказался платить, сосед написал заявление в полицию.

Интересы семьи пострадавшей девочки приехал защищать старший брат. Его отчим не смог присутствовать на съемках программы, так как у него ДЦП.

Для всех присутствующих в студии сюрпризом стало появление здесь мамы девочки, которая в сложившейся ситуации поддерживает не своего супруга, а противоположную сторону. Хотя поначалу женщина поддержала обвинения мужа, но потом отказалась от своих показаний и выступила в суде в защиту промоутера. Однако суд оставил приговор в силе.

Адвокат, присутствующий в студии, обещал помочь в этом деле, а Вадим Такменев заверил, что телеканал НТВ будет следить за развитием событий.