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Уроженка Уфы вошла в список самых влиятельных женщин мира

ОБЩЕСТВО

Уроженка Уфы вошла в список самых влиятельных женщин мира Фото: Олег Яровиков

Уроженка Уфы вошла в список самых влиятельных женщин мира Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уроженка Уфы, ныне председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Глава Центробанка заняла 49-ю строчку. Еще одна россиянка в этом списке — главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, у нее 52-ая позиция.

В прошлом году Эльвира Набиуллина занимала 56-е место и была единственной представительницей России в рейтинге.

Лидерство прошлого года за собой сохранила канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей строке — американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса.

Американская телеведущая Опра Уинфри заняла 21-е место, певица Бейонсе — 50-е.

Теги: Эльвира Набиуллина
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