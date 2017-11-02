Уроженка Уфы вошла в список самых влиятельных женщин мира Фото: Олег Яровиков Уроженка Уфы вошла в список самых влиятельных женщин мира Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уроженка Уфы, ныне председатель ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Глава Центробанка заняла 49-ю строчку. Еще одна россиянка в этом списке — главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, у нее 52-ая позиция.

В прошлом году Эльвира Набиуллина занимала 56-е место и была единственной представительницей России в рейтинге.

Лидерство прошлого года за собой сохранила канцлер Германии Ангела Меркель, на втором месте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на третьей строке — американский предприниматель и филантроп Мелинда Гейтс, супруга основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса.

Американская телеведущая Опра Уинфри заняла 21-е место, певица Бейонсе — 50-е.