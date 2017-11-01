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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Неизвестные подожгли автосервис на улице Северная в Октябрьском накануне поздно вечером. Момент поджога зафиксировала камера наблюдения.

Как рассказала агентству «Башинформ» супруга владельца предприятия Гульназ Варина, на видеозаписи видно, как к автосервису подходит неизвестный человек, разбивает окно и бросает внутрь помещения пластиковую бутылку с бензином и горящей тряпкой. Практически сразу здание загорелось. На момент поджога в сервисе находилось три автомобиля. «ГаЗель» и «Ниву» успели вывезти, а «УАЗ», стоящий на подъемнике без колеса, сгорел. Крыша автосервиса обрушилась прямо на него.

Женщина отметила, что пока правоохранительные органы ничего не комментируют.

Сервис «У Раиса» работает уже 10 лет. За это время никаких претензий со стороны клиентов к качеству выполненных работ не было.

«Мой муж — уважаемый человек, он здесь и директор, и снабженец. Никаких конфликтов с сотрудниками нет. У нас очень дружный коллектив, слесари давно здесь работают. И вот в одночасье все остались без работы. Кому мы так могли помешать? Мы ведь даже не застраховали автосервис», — делится своими переживаниями Гульназ Варина.

По ее словам, здание горело до пяти часов утра.

Женщина сетует, что скоро зима и они с супругом хотят восстановить сервис до наступления холодов.

«Просим всех неравнодушных людей помочь нам. Варин Раис Асхатович. 4276060010277393 — карта Сбербанк привязана к номеру телефона 89174019165», — обратилась Гульназ Варина.