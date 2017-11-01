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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил конкурс на новый логотип

СПОРТ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил конкурс на новый логотип Фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил конкурс на новый логотип Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Более 20 лет логотип уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Именно поэтому в команде приняли решение видоизменить эмблему и объявили конкурс среди всех желающих.

Участникам необходимо заполнить анкету, написать согласие на обработку персональных данных, скачать и ознакомиться с техническим заданием на разработку логотипа.

«Придумать и нарисовать новый логотип могут принимать физические лица, индивидуальные предприниматели и юрлица, — пояснили в пресс-службе «Салавата Юлаева». — Прием работ на конкурс осуществляется с 1 ноября 2017 года по 1 марта 2018-го».

В хоккейном клубе отметили, что на конкурс можно выставить неограниченное количество работ. Победитель получит премию в размере 100 тысяч рублей.

Теги: Салават Юлаев, логотип, конкурс
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