Машиностроительные предприятия республики заключили контракты с «Газпромом» на 10,5 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Машиностроительные предприятия республики заключили контракты с «Газпромом» на 10,5 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

За прошлый год предприятия машиностроительного комплекса республики в рамках программы импортозамещения заключили контракты с «Газпромом» на сумму 10,5 млрд рублей. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром».

– За последние годы значительно расширился круг республиканских предприятий – деловых партнёров «Газпрома». Этому способствовало утверждение на инвестиционном форуме в Сочи «дорожной карты» по расширению использования корпорацией высокотехнологичной продукции наших компаний, – рассказал Рустэм Хамитов. – В прошлом году заключено почти 300 контрактов машиностроительных предприятий республики с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Объём этих контрактов – 10,5 млрд рублей. Не так много, как нам хотелось бы, но начало положено. Надеюсь, что эта цифра будет прирастать.

Глава региона особо отметил сотрудничество газового концерна с Уфимским моторостроительным производственным объединением, которое выпускает газоперекачивающие агрегаты на базе авиационного привода АЛ-31СТ для компрессорных станций компании.

– Мы, безусловно, благодарны руководству «Газпрома» за сотрудничество с «ОДК – УМПО» в части дальнейшего продвижения очень хорошей, серьёзной машины республиканской разработки – авиадвигателя АЛ-31СТ, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня этот привод газоперекачивающих станций зарекомендовал себя как надёжный, высокоэффективный агрегат. Конечно же, надо продолжать продвижение этого привода в практике «Газпрома».

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев дал высокую оценку реализации «дорожной карты» по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Башкортостана в интересах компании. Он отметил, что ни в одном регионе не встречал настолько последовательной и принципиальной позиции со стороны властей в этом направлении. По его словам, потенциал республики с этой точки зрения очень высок, и компания намерена продолжать работу с предприятиями Башкортостана.

– Сегодня в рамках комиссии мы рассмотрели очень важное и интересное начинание. Его инициатором было руководство республики. Речь идёт о максимально полном использовании того промышленного, сервисного, научного потенциала, который есть в республике, для поставки продукции и услуг для нужд «Газпрома», в первую очередь, для наших компаний, расположенных здесь, – сказал Валерий Голубев в беседе с журналистами. – Мы констатировали, что эта программа, «дорожная карта» действительно приносит результаты. Предприятия научились выпускать ту продукцию (можно назвать её импортозамещающей), которая нужна нам.

Рустэм Хамитов отметил, что необходимо не только закупать продукцию у отечественных, в том числе республиканских производителей, но и реализовывать совместные проекты, связанные с инновационными разработками. В качестве примера он привёл время строительства крупнейших магистральных газопроводов из Сибири в европейскую часть России, которое тоже осуществлялось в условиях эмбарго на поставку высокотехнологичного оборудования со стороны Запада. Все необходимые технологии вплоть до производства трубоукладчиков разрабатывались в СССР. Сегодня перспективными, в частности, являются технологии, связанные с добычей углеводородов на шельфе, разработкой которых по заказу «Газпрома» могли бы заняться и республиканские предприятия.

– Мы можем и будем делать больше, – подчеркнул Глава региона.