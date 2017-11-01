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В Башкирии работу с одаренными детьми будут строить по-новому

ОБЩЕСТВО

В Башкирии работу с одаренными детьми будут строить по-новому Фото: Олег Яровиков

В Башкирии работу с одаренными детьми будут строить по-новому Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане разрабатывают концепцию по работе с одаренными детьми. Ее важной составляющей является система «социальных лифтов». Это должен быть единый Центр, где будет организована проектная деятельность, участие в выездных школах, тренингах и олимпиадах. Информация об успехах ребенка будет собираться и анализироваться: лучшим планируют выплачивать стипендии.

«Мы хотим, чтобы это был Центр для детей, с которыми будут работать лучшие учителя. Чтобы он существовал не на бумаге, а был действующим», — отметила начальник отдела государственной политики в сфере образования Минобразования РБ Жанна Миникеева.

Отметим, в республике при высших учебных заведениях работают такие центры: в БГПУ имени М. Акмуллы — в Салихово, на базе БашГУ на протяжении двух лет реализуется проект «Система развития одаренности дошкольников в обогащенной культурно-исторической среде и в содружестве детского учреждения и семьи». В его рамках факультет романо-германской филологии и Институт непрерывного образования Башгосуниверситета создали международную школу диагностики и развития одаренности, школу обмена опытом работы с одарёнными детьми. Стерлитамакский филиал БашГУ совместно с учебным центром «Толтек Плюс» и ООО «Станкомонтаж» открыли научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и медицинская физика». В числе проектов БашГУ также — электронная образовательная платформа «Облачная школа», «Детская естественнонаучная академия» и «Детская языковая академия».

В Институте развития образования работает научно-методический центр развития образования, одаренности и профессионального самоопределения обучающихся.

Его задача – сопровождение одаренных детей республики, учителей, работающих с такими учащимися, и научно-методическое сопровождение этого направления.

Сейчас необходимо проанализировать всю существующую региональную систему выявления, всестороннего развития юных талантов, структурировать и систематизировать ее, чиобы в дальнейшем использовать при работе с одаренными детьми.

Теги: образование, работа с одаренными детьми
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