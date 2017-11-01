В Башкортостане будет построено шесть новых газозаправочных станций – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков В Башкортостане будет построено шесть новых газозаправочных станций – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшие годы в Башкортостане будет построено шесть новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для заправки автотранспорта метаном. Об этом сообщил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром».

По его словам, договорённость о строительства АГНКС была достигнута в ходе встречи с Председателем Правления компании Алексеем Миллером на прошлой неделе.

– Мы обсудили достаточно много вопросов. Говорили и о развитии в республике сети автозаправочных станций на газомоторном топливе, – рассказал Рустэм Хамитов. – Республика Башкортостан – лидер в Российской Федерации в этом направлении. И мы будем продолжать защищать это позицию, понимая, что конкуренты работают достаточно активно.

В настоящее время на территории региона работают 12 газозаправочных станций, принадлежащих Группе «Газпром».

– С Алексеем Борисовичем мы говорили о том, что в ближайшие пару-тройку лет нужно построить ещё шесть станций. Это будет хороший, весомый вклад корпорации в дело газификации транспорта у нас в республике, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В свою очередь мы обязуемся дополнительно сделать значительное количество транспорта, который работает на газе. Думаю, что эту работу мы выполним.