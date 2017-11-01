В Башкирии открывают курсы по обучению желающих заняться организацией Банка вещей Фото: Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака В Башкирии открывают курсы по обучению желающих заняться организацией Банка вещей Фото: Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака объявил набор слушателей на новый обучающий курс в рамках реализации в городе Банка вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее в Фонде уже успешно прошли обучение 15 человек, представляющих семь социально ориентированных НКО и инициативных групп граждан из Стерлитамакского, Абзелиловского, Мелеузовского, Дюртюлинского, Давлекановского районов.

Слушателям новой группы расскажут об основах эффективной работы с целевыми группами Банка вещей, методах привлечения социальных партнеров и поиска собственных ресурсов, способах привлечения и мотивации добровольцев для реализации проекта, о вариантах взаимодействия со СМИ, а также об особенностях работы с людьми в трудной жизненной ситуации и поддержки финансовой стабильности проекта.

Курсантам будут предложены очные семинары, круглый стол по вопросам экономико-правового обеспечения деятельности НКО, стажировка в действующем Банке вещей Стерлитамака, комплект документации для дальнейшей работы, наставничество с целью открытия в других населенных пунктах банков вещей для помощи малообеспеченным категориям. Между семинарами предусмотрена дистанционная работа.

Лучшим курсантам по итогам обучения будет предложено наставничество и сопровождение на подготовительном этапе открытия филиала Банка вещей, а также материальная поддержка размером до 40 тысяч рублей.

Обучающий курс будет проводиться с ноября по декабрь 2017 года по адресу: г. Стерлитамак, ул. Якутова, 9б.

Фонд приглашает всех заинтересованных в обучении зарегистрироваться до 13 ноября. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.