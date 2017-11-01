В Башкирии будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков Фото: Олег Яровиков В Башкирии будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В следующем, 2018 году, на территории Башкортостана будет проведена полная государственная кадастровая оценка земельных участков. Этим займутся специалисты государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» (ГБУ РБ «ГКО и ТИ»). Это учреждение было создано распоряжением правительства республики сравнительно недавно, в феврале 2017 года, путем преобразования ГУП «Бюро технической инвентаризации», и наделено полномочиями по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Как сообщила первый заместитель руководителя ГБУ РБ «ГКО и ТИ» Галина Михайлова, государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться в соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных отношений РБ. Она пройдет в составе земель особо охраняемых территорий и объектов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

«В настоящее время наше ГБУ осуществляет мероприятия по подготовке к проведению государственной кадастровой оценки, — рассказала Галина Михайлова. — Они включают в себя сбор и обработку информации, необходимой для определения кадастровой стоимости. Ведется прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2018 году. Более подробная информация представлена на сайте Минземимущества РБ, на сайтах администраций муниципальных образований и на сайте нашего ведомства. Порядок рассмотрения деклараций о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития РФ».

По словам представителя ведомства, за ГБУ РБ «ГКО и ТИ» сохранились все функции ГУП БТИ РБ.

«Мы продолжаем осуществлять полный спектр кадастровых работ. В штате учреждения работают 105 кадастровых инженеров, имеющих квалификационный аттестат с возможностью осуществлять кадастровую деятельность по всей территории РФ, опытные геодезисты, инженеры-землеустроители, специалисты в сфере с операциями с недвижимостью. Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам, коммерческим организациям и государственным учреждениям. ГБУ РБ «ГКО и ТИ» является хранителем архива организаций технической инвентаризации Республики Башкортостан. Архив учреждения представляет собой не только серьезный рабочий инструмент, но и является объектом исторического и культурного наследия. Информационные ресурсы архива ГУП Бюро технической инвентаризации РБ активно используются в сфере управления государственным, муниципальным имуществом, инвестиционной политике и в градостроительном регулировании», — резюмировала Галина Михайлова.