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Названа предварительная причина разрушения фасада дома на Российской в Уфе

ОБЩЕСТВО

Названа предварительная причина разрушения фасада дома на Российской в Уфе

Фото: ИА &quot;Башинформ&quot;

Названа предварительная причина разрушения фасада дома на Российской в Уфе

Фото: ИА &quot;Башинформ&quot;

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По предварительным оценкам специалистов, разрушение облицовочной части фасада многоквартирного дома №60 на ул. Российская в Уфе произошло из-за нарушения технологии выполнения фасадных работ и, вероятно, использования несоответствующего качества отделочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.

В настоящее время устраняются последствия обрушения. Кроме того, будет решаться вопрос о проведении экспертизы выполненных фасадных работ на остальной части здания.

Многоквартирный жилой дом, с которого из-за сильного ветра посыпалась облицовочная часть фасада, сдан в эксплуатацию в 2015 году. Застройщиком является ООО «СтройИнвест-Уфа». Дом находится на гарантийном обслуживании.

Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору уже заявил о том, что берет данную ситуацию на контроль.

Теги: строительство, дом, обрушение
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