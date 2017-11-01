«Зингер»: для чего представители всемирно известной компании собирались в Уфе Фото: Книжная палата РБ

«Зингер»: для чего представители всемирно известной компании собирались в Уфе Фото: Книжная палата РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфу съехались представители всемирно известной компании «Зингер». Для чего они собрались здесь, выяснила газета «Вперед!» в январе 1918 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«27 января состоялся в Уфе окружной съезд представителей служащих отделений фирмы «Зингер», — информировало издание уфимских социал-демократов. На большое корпоративное собрание приехали представители из Уфимской, Оренбургской губерний и других мест России. Одним из главных вопросов съезда был вопрос об организации рабочего контроля на предприятии. На заседании съезда присутствовал член Уфимского совета рабочего контроля. Собрание очень горячо отнеслось к идее рабочего контроля на производстве и детально рассмотрело инструкции по его внедрению.

«Компания Зингер одна из первых торговых фирм начала вводить у себя рабочий контроль во всероссийском масштабе, — отмечается в газете. — Центральный комитет служащих уже давно зарегистрирован в московском совете депутатов».

28 декабря 1917 года в Уфимском совете рабочего контроля была зарегистрирована окружная Уфимская контрольная комиссия, в которую входили представители Уфимской и Оренбургской губерний, а также Тургайской области, уточнили в издании.

Справка. Компания «Зингер» основана в 1854 году американским механиком Исааком Зингером, выходцем из семьи немецких эмигрантов. Он усовершенствовал швейную машинку и запатентовал свои изобретения. Компания первой начала выпускать швейные машинки, ориентированные на домохозяек, и скоро вышла на мировой рынок, сделав своего владельца миллионером. В 1860-х годах фирма вступила на российский рынок, а в начале 20 века основала здесь свой завод, став «поставщиком императорского двора». В 1918 году завод «Зингер» в Подольске был национализирован большевиками. До сих пор существуют легенды, связанные с продукцией компании. О том, что некоторые детали старинных швейных машин «Зингер» выполнены из редких драгоценных металлов, что за машинку с определенным серийным номером положено вознаграждение в миллион долларов. Также есть легенда о том, что около 300 машинок «Зингер» вылиты из золота и покрашены в черный цвет. Согласно одной из последних легенд, в иглах старых машинок «Зингер» содержится «красная ртуть», небольшое количество которой стоит миллионы долларов.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.