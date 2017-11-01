В Башкирии в центр «Куляшка» привезли еще одного спасенного лосенка Фото: Лилия Нуретдинова



В Башкирии в центр «Куляшка» привезли еще одного спасенного лосенка Фото: Лилия Нуретдинова

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В центр спасения диких животных «Куляшка» в Кушнаренковском районе сотрудники Минэкологии РБ привезли еще одного лосенка, спасенного в Ишимбайском районе. Его мать, скорее всего, убили браконьеры. Охотники, подобравшие в лесу лосенка, попытались поселить его на подворье, но не знали, чем его кормить и как лечить раны от собачьих укусов, и обратились в Дирекцию особо охраняемых природных территорий.

Экологи прибыли в деревню Ишеево и проехали с лосенком 300 км до Кушнаренковского района. В «Куляшке» уже пять лет работают супруги Флюза и Роберт Адиевы, они приняли нового питомца и дали ему имя Тимка. Через два года его выпустят в лес. Это уже восьмой спасенный лосенок с момента открытия центра, сообщил замруководителя Дирекции ООПТ Марат Биктимиров.