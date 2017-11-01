УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Балтачевском районе Башкортостана 15-17 ноября состоится Республиканский фестиваль любительских театров «Тамаша».

Мероприятие проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития любительского театрального искусства. В празднике примут участие молодежные и взрослые любительские театральные коллективы в возрасте от 17 лет и старше. Выступление участников будет оценивать жюри, в состав которого входят театральные критики, известные режиссеры и педагоги.

В программе фестиваля «Тамаша» — конкурсные просмотры, спектакли любительских театров, мастер-классы ведущих педагогов и режиссеров, творческая лаборатория для режиссеров и руководителей любительских театров с обсуждением просмотренных спектаклей.

Заявки на участие в творческой лаборатории принимаются до 15 ноября 2017 года на электронные адреса: gukrcnt@mail.ru, tan.calmurzina@yandex.ru.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества, администрация Балтачевского района. Подробности по телефону: (347) 289-66-96.