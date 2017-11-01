В Уфе из-за сильного ветра «посыпался» многоквартирный дом - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram В Уфе из-за сильного ветра «посыпался» многоквартирный дом - видео Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе из-за сильных порывов ветра «посыпался» многоквартирный жилой дом. Очевидец сделал видео и фотографии с места инцидента и разместил их 1 ноября в соцсети. По его словам, с дома №60 по улице Российской слетел утеплитель. По предварительным данным, никто не пострадал.

Один из подписчиков автогруппы отметил, что утеплитель слетел лишь частично, а в основном сорвало штукатурку.

«По технологии, штукатурка наносится по сетке, сетка крепится к утеплителю. Налицо нарушение технологии отделки фасада. Застройщик по гарантии восстанавливает», — написал пользователь соцсети.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что сейчас последствия инцидента устраняют представители застройщика ООО «СтройинвестУфа» вместе с управляющей компанией ООО УК «Энергия». Также на месте находятся сотрудники коммунальных служб Орджоникидзевского района.

В городской Службе спасения проинформировали, что из-за частичного обрушения утеплителя стены между 16 и 17 этажами получил повреждения автомобиль «Киа Рио».