В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с протекающей крышей, плесенью и рассыпающимися стенами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с протекающей крышей, плесенью и рассыпающимися стенами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Туймазинском районе Башкортостана, в селе Нижнетроицкое, ученики вынуждены получать знания в здании с рассыпающимися стенами. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации телеканала, школа построена в середине прошлого века — в ней ни разу не проводился полный капитальный ремонт. Сейчас это обветшалое здание с протекающей крышей, разбитыми окнами и плесенью на стенах. 400 детей ежедневно приходят в школу и вынуждены наблюдать такую неэстетичную картину в коридорах, классах, спортзале и столовой.

В районном отделе образования понимают, если школу признают аварийной, детей девать будет некуда, так как ближайшее учебное заведение расположено почти в 20 километрах от села, и там школьники учатся в две смены.