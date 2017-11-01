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В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с протекающей крышей, плесенью и рассыпающимися стенами

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с протекающей крышей, плесенью и рассыпающимися стенами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с протекающей крышей, плесенью и рассыпающимися стенами Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Туймазинском районе Башкортостана, в селе Нижнетроицкое, ученики вынуждены получать знания в здании с рассыпающимися стенами. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации телеканала, школа построена в середине прошлого века — в ней ни разу не проводился полный капитальный ремонт. Сейчас это обветшалое здание с протекающей крышей, разбитыми окнами и плесенью на стенах. 400 детей ежедневно приходят в школу и вынуждены наблюдать такую неэстетичную картину в коридорах, классах, спортзале и столовой.

В районном отделе образования понимают, если школу признают аварийной, детей девать будет некуда, так как ближайшее учебное заведение расположено почти в 20 километрах от села, и там школьники учатся в две смены.

Теги: школа
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