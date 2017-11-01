Семь хоккеисток клуба «Агидель» вызваны в национальные сборные Фото: ХК "Салават Юлаев" Семь хоккеисток клуба «Агидель» вызваны в национальные сборные Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

1 ноября три хоккеистки уфимской команды ЖХЛ «Агидель» отправились на сборы национальной сборной на базу «Новогорск». Там Инна Дюбанок, Ольга Сосина и Анна Шибанова после тренировок примут участие в «Турнире четырех наций». Игры с немками, чешками и швейцарками пройдут с 9 по 11 ноября.

Еще три уфимские хоккеистки попробуют свои силы в составе молодежной сборной России. Команда также готовится к «Турниру четырех наций», который в этом году принимает город Ступино Московской области. На эти сборы тренерский штаб пригласил Алену Зубкову, Полину Мордасову и Марию Тюганкину.

«Если игроки «Агидели» попадут в окончательный список команды на турнир, то у них будет отличная возможность попробовать свои силы в матчах со сверстницами из Германии, Финляндии и Швеции», — рассказали в пресс-службе команды.

Седьмая хоккеистка «Агидели», которая отправляется в расположение своей сборной, — Фанни Гашпарич. Девушка сыграет за команду Венгрии на международном турнире, где встретится с соперницами из Дании, Кореи и Франции.