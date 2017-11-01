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Для владельцев собственности в Башкирии разработан новый сервис «Получи налоговое уведомление»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На сайте УФНС по Башкирии появилось экспресс-окно для получения налогового уведомления. Здесь налогоплательщик может подать заявку и выбрать для получения уведомления любой офис инспекции из перечня, независимо от места жительства.

Выдача этих уведомлений осуществляется в экспресс-окнах офисов.

Воспользоваться услугой могут все налогоплательщики, имеющие собственность на территории Башкирии. Имущественные налоги следует уплатить до 1 декабря 2017 года, напомнили в Управлении.

Теги: налоги, услуги
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