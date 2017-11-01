Для владельцев собственности в Башкирии разработан новый сервис «Получи налоговое уведомление»
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
На сайте УФНС по Башкирии появилось экспресс-окно для получения налогового уведомления. Здесь налогоплательщик может подать заявку и выбрать для получения уведомления любой офис инспекции из перечня, независимо от места жительства.
Выдача этих уведомлений осуществляется в экспресс-окнах офисов.
Воспользоваться услугой могут все налогоплательщики, имеющие собственность на территории Башкирии. Имущественные налоги следует уплатить до 1 декабря 2017 года, напомнили в Управлении.