УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На сайте УФНС по Башкирии появилось экспресс-окно для получения налогового уведомления. Здесь налогоплательщик может подать заявку и выбрать для получения уведомления любой офис инспекции из перечня, независимо от места жительства.

Выдача этих уведомлений осуществляется в экспресс-окнах офисов.

Воспользоваться услугой могут все налогоплательщики, имеющие собственность на территории Башкирии. Имущественные налоги следует уплатить до 1 декабря 2017 года, напомнили в Управлении.