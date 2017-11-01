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Правительство Башкирии назвало города и районы, где построят жилье эконом-класса

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкирии определило девять муниципалитетов, где до конца декабря 2019 года построят жилье эконом-класса для отдельных категорий граждан. Жилищное строительство будет вестись в рамках реализации мероприятий Концепции обеспечением жильем отдельных категорий граждан до 2025 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

В перечень таких муниципальных образований попали Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы, а также Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак.

Согласно опубликованному документу, Фонду развития жилищного строительства РБ поручено до 31 декабря 2019 года ввести в эксплуатацию 65 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Это 17 жилых домов с 1500 квартирами.

«Количество семей, улучшивших жилищные условия, — не менее 1500», отмечается в распоряжении республиканского правительства.

В свою очередь, администрациям муниципалитетов поручено предоставить ФЖС Башкортостана земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, в безвозмездное пользование для жилищного строительства для реализации этих социальных проектов.

Теги: строительство, жилье эконом-класса
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