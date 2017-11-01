УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Культурная общественность Башкортостана понесла тяжелую утрату. В Уфе на 83-м году ушел из жизни заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, общественный деятель, бывший министр культуры республики Виль Каримов.

Как сообщили в Министерстве культуры РБ, прощание состоится завтра, 2 ноября, в 12.00 из дома — с. Михайловка Уфимского района, ул. Киевская, 16.

Виль Сагитович Каримов родился 21 марта 1935 года в с. Карим-Тупеево Учалинского района БАССР (ныне д. Каримово). Режиссер, член Союза театральных деятелей. Окончил ГИТИС (1959; курс О.И. Пыжовой и Б.В. Бибикова), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Москва, 1969). С 1959 года был актером Башкирского театра драмы, в 1962-64 режиссером, в 1976-83 главным режиссером Госкомитета БАССР по ТВ и радиовещанию, в 1964-67 — инструктором Башкирского обкома КПСС.

В 1969-76 — министр культуры Башкортостана, в 1990-92 начальник отдела Министерства культуры РБ, с 1983 — художественный руководитель Башгосфилармонии, в 1988-90 инструктор Башкирского областного совета профсоюзов, с 1992 директор, в 1993-2000 — режиссер киностудии «Башкортостан».

Режиссер документального фильма «Сәскә ат, Башҡортостан!» (1969; «Цвети, Башкирия!»), автор сценариев и режиссер фильма «һауынсы портреты» (1977; «Портрет доярки»), «Йомарт ер» (1979; «Щедрая земля»), «Тамырҙар» (1992; «Корни»), «Истоки», «Гаскаров», «Северные амуры», «Курай» и других, свыше 20 тематических концертных представлений, в том числе концерта мастеров искусств Башкортостана на Всемирном фестивале молодежи и студентов (Москва, 1985). Депутат Верховного совета БАССР 8-9-го созывов.