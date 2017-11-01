В Башкирии собутыльники жестоко расправились с 20-летней девушкой Фото: автор В Башкирии собутыльники жестоко расправились с 20-летней девушкой Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане суд признал достаточными доказательства, собранные республиканскими следственными органами, чтобы вынести приговор 20-летнему и 21-летней жителям Учалинского района. Они признаны виновными по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а осужденный еще по статье «иные насильственные действия сексуального характера».

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что в прошлом году, 9 мая, четверо молодых людей выпивали в заброшенном доме в одной из деревень Учалинского района. 20-летний парень приревновал 20-летнюю девушку к собутыльнику. Он избил её, издеваясь над ней с использованием подручных предметов. К нему присоединилась 21-летняя девушка, которая вспомнила школьные обиды. Ночью, увидев, что потерпевшей совсем плохо, соучастница вызвала скорую помощь, но, не дождавшись ее, заснула. Уже утром молодые люди обнаружили потерпевшую без признаков жизни. 21-летняя местная жительница сообщила матери, что ее дочь умерла. Потерпевшая скончалась от тяжелых травм головы, полученных в результате избиения.

Приговором суда 20-летнему осужденному назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а 21-летней соучастнице преступления — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.