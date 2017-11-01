Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

В Башкирии собутыльники жестоко расправились с 20-летней девушкой

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии собутыльники жестоко расправились с 20-летней девушкой Фото: автор

В Башкирии собутыльники жестоко расправились с 20-летней девушкой Фото: автор

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане суд признал достаточными доказательства, собранные республиканскими следственными органами, чтобы вынести приговор 20-летнему и 21-летней жителям Учалинского района. Они признаны виновными по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а осужденный еще по статье «иные насильственные действия сексуального характера».

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что в прошлом году, 9 мая, четверо молодых людей выпивали в заброшенном доме в одной из деревень Учалинского района. 20-летний парень приревновал 20-летнюю девушку к собутыльнику. Он избил её, издеваясь над ней с использованием подручных предметов. К нему присоединилась 21-летняя девушка, которая вспомнила школьные обиды. Ночью, увидев, что потерпевшей совсем плохо, соучастница вызвала скорую помощь, но, не дождавшись ее, заснула. Уже утром молодые люди обнаружили потерпевшую без признаков жизни. 21-летняя местная жительница сообщила матери, что ее дочь умерла. Потерпевшая скончалась от тяжелых травм головы, полученных в результате избиения.

Приговором суда 20-летнему осужденному назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а 21-летней соучастнице преступления — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Теги: СКР по РБ
Лонгриды
 1 - 6 из 30
 Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть