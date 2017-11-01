Понятие «экстремальный туризм» необходимо закрепить на законодательном уровне - Константин Толкачев Фото: из открытых источников Понятие «экстремальный туризм» необходимо закрепить на законодательном уровне - Константин Толкачев Фото: из открытых источников

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Согласно ему предлагается законодательно закрепить понятие «экстремальный туризм», определив его как «вид туризма, сочетающий активный отдых или занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками повышенной опасности».

Субъектом права законодательной инициативы значится группа депутатов Госдумы, в том числе депутат от Башкортостана Рима Баталова, сообщает пресс-служба регионального парламента. В случае поддержки законопроекта он позволит обеспечить дальнейшее законодательное регулирование данного вида туристической деятельности и безопасность туристов.

«Инициатива своевременная и наверняка получит концептуальную поддержку многих региональных парламентов, – считает Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – С каждым годом в России все более популярными становятся такие направления, как альпинизм, дайвинг, скалолазание, рафтинг и другие виды туристических развлечений, которые люди привыкли называть экстремальными, хотя в законодательной плоскости такого понятия не существует. Занятие любым из подобных видов туризма связано с повышенными факторами риска и получением травм. Очевидно, что государственное регулирование данной сферы развлечений должно вестись особым образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан».

Председатель Государственного Собрания отметил, что для нашей республики законопроект имеет особую актуальность.

«Природные условия Башкортостана, изобилующие быстрыми реками и горными вершинами, предоставляют массу возможностей для занятий экстремальными видами туризма, – отметил Константин Толкачев. – Я сам каждое лето бываю на сплавах и наблюдаю огромное количество людей, испытывающих тягу к подобным развлечениям, которые, к сожалению, иногда заканчиваются несчастными случаями. Недавний яркий пример – трагедия на Инзерских зубчатках в сентябре этого года, когда двое альпинистов сорвались со скалы. Один человек погиб, второй получил тяжелые травмы и был спасен группой депутатов Госсобрания, случайно оказавшихся поблизости. Этот пример хорошо показывает, что экстремальный отдых у нас зачастую неуправляем, отдан на откуп стихии, тогда как этот процесс должен бы регулироваться государством».

По мнению Константина Толкачева, новый закон станет первым шагом, который позволит в дальнейшем правильно выстроить работу с организациями, оказывающими услуги экстремального туризма, навести порядок с «диким туризмом».

Он также отметил, что обеспечение безопасности в сфере экстремального туризма позволит не только защитить жизнь и здоровье российских граждан, но и увеличить приток туристов из-за рубежа. Уже сейчас многие территории России привлекают внимание любителей экстремальных развлечений со всего мира, и Башкортостан входит в число таких регионов.