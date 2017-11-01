В Уфе соревновались в выпечке праздничного каравая Фото: администрация г.Уфы





В Уфе соревновались в выпечке праздничного каравая Фото: администрация г.Уфы

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфимском колледже отраслевых технологий состоялся Чемпионат профессионального мастерства инновационно-образовательного кластера по компетенции «Хлебопечение». Студенты колледжа и работники хлебообъединения «Восход» соревновались в выпечке праздничного каравая. Как сообщили в администрации столицы, жюри оценивало соблюдение конкурсантами санитарных правил и норм, организацию рабочего места, внешний вид, вкус и запах, консистенцию, рисунок и цвет приготовленных изделий. За несколько часов девушки превратили кусок нежного воздушного теста в настоящее произведение искусства.

Также в рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция «Инновационное развитие пищевой отрасли России». По словам директора учебного заведения Елены Верещагиной, ежегодно выпускники колледжа отраслевых технологий пополняют кадровый состав предприятия «Восход». Уже в стенах заведения учебный процесс тесно переплетается с практикой.