В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок Фото: БашДТП

В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок Фото: БашДТП

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Башкирии, двигаясь в темное время суток по трассе Белорецк-Учалы-Миасс, возле села Ново-Байрамгулово в Учалинском районе наехал на табун лошадей. Об инциденте с печальным исходом он сообщил анонимно в группе «БашДТП».

«Жеребенок умер, среди пострадавших пассажиров нет, только испуг. Будьте аккуратны на дорогах. Там чуть ли не через день наезды на лошадей, — пишет подписчик. — Почему не ушел от столкновения скажу сразу: я опытный водитель, но шансов сделать на нет не было, выбежали прямо перед фарами. Шел 110 км/ч, к данному участку приближался скинул до 80 км/ч, и тут бац».