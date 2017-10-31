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В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок

Фото: БашДТП

В Башкирии водитель наехал на табун лошадей: погиб жеребенок

Фото: БашДТП

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Житель Башкирии, двигаясь в темное время суток по трассе Белорецк-Учалы-Миасс, возле села Ново-Байрамгулово в Учалинском районе наехал на табун лошадей. Об инциденте с печальным исходом он сообщил анонимно в группе «БашДТП».

«Жеребенок умер, среди пострадавших пассажиров нет, только испуг. Будьте аккуратны на дорогах. Там чуть ли не через день наезды на лошадей, — пишет подписчик. — Почему не ушел от столкновения скажу сразу: я опытный водитель, но шансов сделать на нет не было, выбежали прямо перед фарами. Шел 110 км/ч, к данному участку приближался скинул до 80 км/ч, и тут бац».

Теги: ДТП, наезд на животное
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