Рустэм Хамитов поручил Правительству поддержать молодых горнолыжников Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поручил Правительству поддержать молодых горнолыжников Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на личном приёме граждан Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обсудил возможности финансирования подготовки молодых спортсменов к соревнованиям с тренером-преподавателем по горнолыжным видам спорта, уфимцем Сергеем Тищенко, который работает в Спортивной школе горнолыжного спорта и сноуборда РБ.

По поручению Главы республики преподаватель организовал подготовку перспективных молодых спортсменов и преподавательского состава в рамках самостоятельно разработанной программы «Юные таланты Башкортостана». При этом многие из горнолыжников уже показывают хорошие результаты и имеют высокий спортивный потенциал.

– На соревнованиях московские тренеры обращают внимание на нашу молодёжь, пытаются вести переговоры с родителями, забрать спортсменов под своё крыло, – рассказал Сергей Тищенко, отметив, что без должного внимания со стороны республики наиболее перспективные спортсмены будут уезжать из Башкортостана.

По мнению Главы региона, горнолыжное направление – одно из наиболее важных для региона в части развития спорта, туризма и активного отдыха. С учётом природно-климатических условий Башкортостана, развитие отрасли должно быть масштабным и системным. Речь должна идти не только о подготовке спортсменов, но и о строительстве комплексов и тренировочных площадок международного уровня, современной инфраструктуры.

– Сейчас нам важно найти ресурсы на следующее лето, чтобы группу результативных ребят, наших будущих чемпионов не оставить без подготовки, в том числе выездов на тренировочные базы, – подчеркнул Рустэм Хамитов.

Руководитель республики дал поручение Правительству Башкортостана проработать возможность выделения необходимой помощи.