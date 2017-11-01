Уфимцев просят пожертвовать книгами для заключенных Фото: УФСИН России по РБ Уфимцев просят пожертвовать книгами для заключенных Фото: УФСИН России по РБ

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев просят пожертвовать книгами для заключенных. Благотворительную акцию по пополнению книжного фонда библиотеки исправительной колонии строгого режима ИК-3 организовала администрация Калининского района столицы.

Исправительному учреждению нужны книги и журналы. До 1 декабря в отделе по связям с общественностью администрации района по адресу: ул. Орджоникидзе, 3, каб. 411 принимается литература новая и старая, в хорошем состоянии.

«Чтение является популярным досугом людей, находящихся в изоляции от общества. Благотворительная помощь стала одним из важных источников обновления библиотек исправительных учреждений. Так, в 2014 году крупную партию книг библиотеке Стерлитамакской воспитательной колонии передал Уфимский филиал МГГУ имени Шолохова», — говорится в сообщении УФСИН России по РБ.