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Рустэм Хамитов поддержал проект виртуальной экскурсии по Башкортостану

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поддержал проект виртуальной экскурсии по Башкортостану Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов поддержал проект виртуальной экскурсии по Башкортостану Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан Главой республики Рустэмом Хамитовым житель Уфы Станислав Семёнов, возглавляющий компанию «3DStudio», обратился с просьбой оказать содействие в реализации проекта «Виртуальная экскурсия по Башкортостану».

По его словам, уникальный инновационный интернет-портал позволит любому желающему виртуально «посетить» республику, «побывать» в различных местах, оценить красоту природы, увидеть и изучить достопримечательности, санатории, гостиницы, другие объекты. Этот проект станет хорошей презентацией региона на международных выставках, конгрессах, переговорах с инвесторами. Кроме того, по мнению Станислава Семёнова, он будет востребован жителями России, республики, в том числе людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Компания уже имеет большой опыт создания подобных виртуальных туров. В числе её заказчиков – санатории, горнолыжные центры Башкортостана и других регионов России, муниципальные образования. «Виртуальную экскурсию по Башкортостану» планируется реализовать к 100-летию республики.

Глава региона отметил потенциал проекта для развития туризма, предложил сделать его мультиязычным, предусмотреть в нём маршруты, которые могут быть интересны различным группам туристов, например, из Китайской Народной Республики.

– Идея хорошая, интересная, я её поддерживаю, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте посмотрим, как мы можем это реализовать, что требуется от нас.

Руководитель республики поручил Правительству РБ в кратчайшие сроки разработать комплексный план реализации проекта.

Теги: глава рб, прием граждан, туризм
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