В Башкирии искали туристов, заблудившихся в лесу Фото: Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям







В Башкирии искали туристов, заблудившихся в лесу Фото: Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Белорецком районе республики прошли масштабные учения по поиску туристической группы, заблудившейся в лесу, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. В учениях принимали участие 23 спасателя со всех отрядов службы.

По легенде, туристическая группа из шести человек, отправилась в поход рядом с деревней Шушпа. Разбив лагерь на берегу реки Белая, туристы ушли потренироваться на скалы, оставив в лагере своего друга Климова. К вечеру группа в лагерь так не вернулась, связи с ними нет. Оставшийся в лагере приятель отправляется на самостоятельные поиски друзей, но спотыкается и ломает ногу. Он только успевает сообщить аварийно-спасательной службе свои координаты, и связь теряется.

Далее по сценарию руководитель условных поисково-спасательных работ незамедлительно выезжает в район для обнаружения пострадавшего и для развертывания оперативного штаба для поисков остальных участников группы. Уже в дороге, спасателей делят на две группы — группа разведки местности и поиска Климова и группа развертывания штаба. Несмотря на препятствия, первый участник туристической группы был найден, ему оказали помощь и доставили в полевой госпиталь.

В этот же момент поступают новые вводные о потерявшемся лесорубе, а также девушке, которая заблудилась в лесу. Девушка ушла из поселка Тирлян в деревню Шушпа, обнаружила в лесу заведенную машину, в багажнике которой лежал мужчина в «тяжелом состоянии» — лесоруба. Спасателей незамедлительно поднимают на их поиски. По разыгранному спектаклю девушка была дезориентирована, сильно напугана и не слушала спасателей, просивших ее оставаться на месте. Она то и дело перемещалась по лесу на найденной машине. Только к 6 часам утра спасателям удалось обнаружить пропавших.

Спасатели, вернувшись в базовый лагерь с рассветом, отправляются на поиски туристической группы, с поисков которой и начались учения. Они благополучно завершаются — «пострадавшие» спасены.

«Я оцениваю результаты учений на твердую «четверку», — прокомментировал итоги руководитель учений Игорь Окользин. — Недочеты были, но главная задача была выполнена. В ходе учений были отработаны различные техники поиска людей в природной среде – поиск сплошным прочесом, работа на отклик, поиск по заданным координатам, а также технические элементы – спуски и подъемы на скальном рельефе, наведение переправы и многое другое, с чем приходится сталкиваться спасателям во время поисковых работ».