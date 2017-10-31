В Уфе завершился Кубок города по баскетболу Фото: Федерация баскетбола РБ В Уфе завершился Кубок города по баскетболу Фото: Федерация баскетбола РБ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В спортивном комплексе «Витязь» состоялся финальный матч Кубка города Уфы по баскетболу, в котором действующий победитель соревнований «Витязь» защищал свой титул в матче против команды «Транснефть-Урал».

В течение месяца 20 мужских команд бились за попадание в финал турнира, однако, как и в 2016 году, в нынешнем розыгрыше в решающем матче вновь встретились команды «Витязь» (Газпром трансгаз Уфа) и «Транснефть-Урал».

Первую четверть хозяева паркета завершили со счетом 18:17. Второй игровой отрезок ознаменовался упорным соперничеством, прошёл в равной борьбе и закончился со счётом 32:32. Упорная борьба продолжилась и в третьей четверти, однако уже в заключительном раунде инициатива в матче полностью перешла к «Витязю». «Транснефть-Урал» сделала отчаянную попытку восстановить статус-кво, но хозяева площадки сумели сломить сопротивление соперника и одержать волевую победу. Итоговый счет – 80:65.

На торжественной церемонии награждения команды были награждены ценными призами, медалями и грамотой. MVP финального матча был признан Тимур Закиров из команды «Транснефть-Урал», набравший в финальной игре 34 очка.

Таким образом, «Витязь» защищает свой титул и вновь оказывается сильнейшим коллективом города. Команда является не только действующим обладателем Кубка города Уфы, но и действующим чемпионом Уфимской баскетбольной лиги, новый сезон которой стартует 4 ноября.

Кубок города Уфы является одним из старейших турниров столицы по баскетболу – проводится он с 1957 года. По традиции в турнире соревнуются команды, которые готовятся к новому сезону в Уфимской баскетбольной лиге и Ассоциации студенческого баскетбола.