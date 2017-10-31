Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

1 ноября Среда

Уфа   °

В Уфе завершился Кубок города по баскетболу

СПОРТ

В Уфе завершился Кубок города по баскетболу Фото: Федерация баскетбола РБ

В Уфе завершился Кубок города по баскетболу Фото: Федерация баскетбола РБ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В спортивном комплексе «Витязь» состоялся финальный матч Кубка города Уфы по баскетболу, в котором действующий победитель соревнований «Витязь» защищал свой титул в матче против команды «Транснефть-Урал».

В течение месяца 20 мужских команд бились за попадание в финал турнира, однако, как и в 2016 году, в нынешнем розыгрыше в решающем матче вновь встретились команды «Витязь» (Газпром трансгаз Уфа) и «Транснефть-Урал».

Первую четверть хозяева паркета завершили со счетом 18:17. Второй игровой отрезок ознаменовался упорным соперничеством, прошёл в равной борьбе и закончился со счётом 32:32. Упорная борьба продолжилась и в третьей четверти, однако уже в заключительном раунде инициатива в матче полностью перешла к «Витязю». «Транснефть-Урал» сделала отчаянную попытку восстановить статус-кво, но хозяева площадки сумели сломить сопротивление соперника и одержать волевую победу. Итоговый счет – 80:65.

На торжественной церемонии награждения команды были награждены ценными призами, медалями и грамотой. MVP финального матча был признан Тимур Закиров из команды «Транснефть-Урал», набравший в финальной игре 34 очка.

Таким образом, «Витязь» защищает свой титул и вновь оказывается сильнейшим коллективом города. Команда является не только действующим обладателем Кубка города Уфы, но и действующим чемпионом Уфимской баскетбольной лиги, новый сезон которой стартует 4 ноября.

Кубок города Уфы является одним из старейших турниров столицы по баскетболу – проводится он с 1957 года. По традиции в турнире соревнуются команды, которые готовятся к новому сезону в Уфимской баскетбольной лиге и Ассоциации студенческого баскетбола.

Теги: баскетбол
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть