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31 октября Вторник

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В Башгидрометцентре рассказали, когда в республику вернется минусовая температура

ОБЩЕСТВО

В Башгидрометцентре рассказали, когда в республику вернется минусовая температура Фото: Ксения Калинина

В Башгидрометцентре рассказали, когда в республику вернется минусовая температура Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уже второй день подряд погода радует жителей Башкирии своим теплом. Как объяснили синоптики Башгидрометцентра, в конце октября в республике наблюдается «вынос теплой атлантической воздушной массы».

«Положительные температуры воздуха и дожди спровоцировали сход снежного покрова, который по республике к 28 октября наблюдался почти повсеместно. На 31 октября снежный покров высотой 3-6 см сохраняется только по востоку — в горной части и возвышенных местах», — рассказали в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако уже в среду, 1 ноября, в регион вернется холодный фронт. Температура воздуха ночью понизится от -1,+4 до -2,-7, при прояснении до -12, днем от 0,+5 до -2,+3.

«Дожди сменятся мокрым снегом, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Вновь увеличится количество районов со снежным покровом», — уточнили синоптики.

Снежный покров, по прогнозам метеорологов, установится в Башкирии 7-10 ноября.

Теги: погода, Башгидромет, минусовая температура
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