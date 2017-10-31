В Уфе при содействии ОНФ эксперты создают стратегию роста для России и Башкортостана Фото: пресс-служба ОНФ В Уфе при содействии ОНФ эксперты создают стратегию роста для России и Башкортостана Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе при содействии регионального отделения Общероссийского народного фронта прошла конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России и Республики Башкортостан». Организаторами мероприятия стали уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкортостане и Торгово-промышленная палата РБ. В дискуссии приняли участие представители бизнес-сообщества, органов исполнительной власти, промышленных предприятий, научных учреждений. Сопредседатель регионального штаба ОНФ, президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев напомнил о том, что 7 мая 2012 года Президентом России был подписан Указ «О долгосрочной государственной экономической политике».

«В нем было дано поручение правительству Российской Федерации принять меры по созданию и модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, — отметил Азат Фазлыев. — Тема нашей конференции — это результаты мониторинга со стороны общественных организаций о том, как идет реализация вышеназванного указа на уровне республики и страны, и с какими проблемами приходится сталкиваться всем участникам этого процесса».

В ходе заседания обсуждены вопросы повышения эффективности занятости населения, приоритетных проектов высокопроизводительных рабочих мест, административных барьеров, препятствующих росту числа таких мест в регионе, поддержки стабильности на рынке труда и увеличения производительности труда.

«Тема актуальная и жизненно важная для России в целом и для каждого региона в частности, — считает руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» регионального штаба ОНФ в Башкортостане Денис Мусин. — От решения поставленной задачи зависит социально-экономическое будущее субъектов, их благосостояние и экономический потенциал. Чем выше производительность труда, тем выше заработные платы, социальные отчисления и будущие пенсии работников».

Эксперты ОНФ предложили разработать меры поддержки, которые будут способствовать созданию высокопроизводительных рабочих мест: льготные кредитные ставки или субсидирование, налоговое послабление.

По итогам конференции участники приняли резолюцию, в которой рекомендовали признать, что создать новые высокопроизводительные рабочие места может только четный частный несырьевой бизнес, и поддержать создание современной системы мониторинга эффективности занятости в регионе на базе данных Федеральной налоговой службы.