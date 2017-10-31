В Башкирии полицейские обвиняются в избиении мужчины с применением дубинки и электрошокера Фото: http://www.pytkam.net В Башкирии полицейские обвиняются в избиении мужчины с применением дубинки и электрошокера Фото: http://www.pytkam.net

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Нефтекамском городском суде Башкортостана 1 ноября начнется рассмотрение уголовного дела в отношении начальника местного уголовного розыска и его подчиненного — старшего оперуполномоченного. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Об этом сообщается на сайте общественной организации «Комитет против пыток».

В прошлом году, 22 ноября, в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью обратился житель республики. По его словам, 10 ноября его схватили четверо мужчин. Они сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что это были сотрудники полиции. Они доставили его в городской опорный пункт участковых, где начали избивать, применяя дубинки и электрошокер. Всё это делалось с одной целью — чтобы он признался в похищении женщины. Но избиения ни к чему не привели — признаний в совершении преступления стражи порядка не получили. Им пришлось отпустить мужчину, предварительно взяв с него объяснение, что он распивал с друзьями спиртные напитки и претензий к сотрудникам полиции не имеет.

По словам обратившегося в Комитет против пыток, до дома ему помог добраться знакомый. Затем его супруга вызвала скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу Нефтекамска. В медучреждении он проходил лечение до 21 ноября, затем был переведен в уфимскую больницу. На стационарном лечении пациент находился 27 дней. В выписке врачи нефтекамской больницы зафиксировали диагноз. Пациент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и переломы.

В общественной организации проинформировали, что сейчас начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска находится под стражей в СИЗО, а его подчиненному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как стало известно агентству «Башинформ», они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Сотрудники второго отдела по особо важным делам следственного управления СК РФ по Башкортостану 20 сентября завершили расследование уголовного дела. После утверждения обвинительного заключения оно было направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что следствие не оставило без внимания и противоправные действия других неустановленных сотрудников полиции — в отношении них материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.