Жительница Уфы сообщила о массовых убийствах кошек и собак Фото: жительница Уфы Жительница Уфы сообщила о массовых убийствах кошек и собак Фото: жительница Уфы

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Уфы сообщила о массовых жестоких убийствах животных на улицах столицы. Соответствующее обращение, а также фотографии мертвых собак опубликованы на сайте администрации города.

«Стреляют по всем без разбора. Под обстрел попадают даже домашние собаки и кошки. Сотрудники Спецавтохозяйства действуют также в присутствии детей. На их глазах собаки умирают в конвульсиях», — рассказала горожанка.

По её словам, такие действия подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Женщина добавила, что на фотографиях запечатлены собаки из Салавата и Уфы. Их якобы расстреляли сотрудники Спецавтохозяйства из машины на глазах у толпы. В своем обращении она просит обратить внимание на данную проблему.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснением ситуации в администрацию Уфы и МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Ведомства готовят ответы.