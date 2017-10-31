В Башкирии по поручению Рустэма Хамитова создается природный парк «Зилим» Фото: ekoray.ru В Башкирии по поручению Рустэма Хамитова создается природный парк «Зилим» Фото: ekoray.ru

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии природный парк «Зилим» в Гафурийском районе может быть создан к туристическому сезону 2018 года, сообщили в региональном отделении Русского географического общества. Создание природоохранной территории, помимо выполнения функции восстановления экологии, будет способствовать развитию цивилизованного туризма. Исполнительный директор отделения РГО в РБ Римма Галеева напомнила, что в ноябре 2016 года председатель Попечительского совета башкирского отделения РГО — глава республики Рустэм Хамитов, распорядился создать научное обоснование и концепцию природного парка. К работе приступили ученые Василий Мартыненко — глава природоохранной комиссии РГО, Наталья Рычагова — руководитель спелеологической комиссии, и Александр Волков, работавший над созданием всех башкирских национальных парков. Их командировки профинансировал Попечительский совет башкирского отделения РГО, куда входят «Газпром», ОДК-УМПО, СПК «Базы», республиканские санатории.

В течение года состоялись согласования с Башнедрами, министерствами сельского и лесного хозяйства, муниципальными властями. Минувшим летом РГО провело микробиологическое исследование Киндерлинской пещеры и ее маркировку (пометки для туристов, чтобы не заблудились), а также исследовали порядка ста малых пещер рядом с Киндерли. Дело в том, что неконтролируемый туризм разрушил уникальный климат пещеры, чтобы он вновь стал безопасным, необходима «большая чистка». В течение трех последних лет РГО организовывало возле Киндерли экологические лагеря по уборке следов жизнедеятельности туристов, рассказала Римма Галеева.

30 октября состоялся еще один необходимый этап — публичные слушания. После них проект отправился на экспертизу Минэкологии, после чего его должны утвердить в федеральном ведомстве. Скорее всего, под новый год глава республики подпишет постановление о создании парка, начнется подбор сотрудников. Весной следующего года дикий туризм в Гафурийском районе развернут в цивилизованное русло.

«Приток туристов большой. По нашим данным, в майские праздники по Зилиму сплавляются до 500 туристов в день. Многие приезжают на внедорожниках и квадроциклах. Такие посещения приносят вред окружающей среде, в которой водятся краснокнижные рыбы и растут редкие растения» — рассказал замглавы администрации Гафурийского района Руслан Салаватов.

Создание природоохранной территории напрямую касается местных жителей — на ней полностью запрещена охота и ведение сельского хозяйства. Поэтому три населенных пункта на берегах Зилима выведены из состава парка, им оставлены земли для хозяйственной деятельности — пастьбы скота, заготовки кормов. Это известные туристам деревни Таш-Асты (рядом с Киндерлинской пещерой), Толпарово, Бакиево. В них проживает более 400 человек. Сельхозпредприятий на этой территории нет. На берегах Зилима находится немало участков, арендованных пчеловодами под пасеки. Арендаторы перезаключат договора с парком с условием соблюдения природоохранного режима.

Стоимость посещения парков для туристов будет рассчитываться по нескольким пунктам. Из них самый затратный — сбор мусора по парку и вывоз на полигоны, отметила эколог.