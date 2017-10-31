В Уфе пожилых людей познакомили с природными красотами Башкирии Фото: Екатерина Савельева









В Уфе пожилых людей познакомили с природными красотами Башкирии Фото: Екатерина Савельева

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках республиканского волонтерского марафона студенты волонтерского отряда «Палитра» под руководством доцента кафедры теорий и методик начального образования БГПУ Екатерины Савельевой в минувшие выходные провели настольную игру-лото «Природные достопримечательности Башкортостана» с проживающими в Уфимском доме-интернате пожилыми и инвалидами.

Лото входит в разряд игр, направленных на развитие памяти, внимания, восприятия, также развивается интерес к географической самобытности Башкортостана.

По словам волонтеров, благодаря этой игре пожилые люди узнали много нового о достопримечательностях республики и потренировали память, поскольку игра была направлена на запоминание карточек и нахождение им пары. В Уфимском доме-интернате для пожилых и инвалидов члены отряда «Палитра» проводят подобные мероприятия уже не впервые. Здесь их встречают с большим нетерпением и радостью. Не стало исключением и очередное посещение.

«Мне очень понравилась игра. Она развивает память и внимание. Понравились и сами фотографии наших природных достопримечательностей на карточках. Иногда едешь мимо какой-то неизвестной, казалось бы, не очень значительной речки, а потом видишь ее, красавицу, на карточках и удивляешься: как же красиво у нас в Башкирии!» — поделился своими впечатлениями проживающий в интернате Родион Шайхутдинов.

«Сегодня, когда каждый подвержен огромному влиянию окружающего мира, так важно дарить кому-то свое тепло, позитивное настроение. Мы делимся с пожилыми знаниями, а они с нами своим теплом, жизненной мудростью», — говорит студентка 2-го курса Елизавета Октябрёва.

Республиканский волонтерский марафон проходит с 23 октября по 23 ноября. Его организаторы — Министерство молодежной политики и спорта РБ совместно с государственным автономным учреждением «Республиканский Центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив». Цель марафона — популяризация добровольческой деятельности и создание единого информационного поля для волонтерских объединений республики.