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В Башкирии названы самые пьющие и трезвые города и районы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии названы самые пьющие и трезвые города и районы Фото: Андрей Старостин

В Башкирии названы самые пьющие и трезвые города и районы Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Госкомторговли Башкортостана озвучили данные по итогам легальных продаж алкоголя в регионе за первые девять месяцев этого года.

Как сообщили в ведомстве, с начала года в республике продано в розницу более 3,1 млн декалитров алкоголя. Это на 8 процентов больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

В целом по Башкортостану на каждого жителя республики пришлось с начала 2017 года 7,7 литра легально реализованной алкогольной продукции против 7,2 в январе-сентябре 2016 года.

По итогам девяти месяцев текущего года лидером по объемам продаж на каждого жителя стал Октябрьский — 10,1 литра.

На втором месте — Уфа и Агидель. На каждого жителя этих двух городов пришлось по 9,7 литра.

Замыкает тройку самых легально пьющих городов республики — Нефтекамск — 9,3 литра.

И, наоборот, меньше других покупают алкоголь, согласно данным Госкомторговли РБ, в Мелеузе и Мелеузовском районе — 5,9 литра.

В Давлеканово и Давлекановском районе этот показатель чуть выше — 5,7 литра на каждого.

На третьем месте — Кумертау и Межгорье — 6,3 литра на каждого жителя.

Что касается районов Башкортостана, то здесь ситуация следующая.

На первом месте — Уфимский район, где на каждого жителя приходится по 8,9 литра спиртосодержащей продукции.

На втором месте — Дюртюлинский район и Дюртюли с 8,6 литра на каждого жителя.

Третье место поделили между собой Учалинский район, Учалы и Белорецкий район, Белорецк — 8,5 литра алкоголя на каждого жителя.

Меньше всего легально пьют в Ермекеевском районе — 2,8 литра на каждого жителя. Жители Куюргазинского и Кугарчинского районов легально выпивают чуть больше — 3 и 3,1 литра, соответственно, констатировали в пресс-службе Госкомторговли Башкортостана..

Справочно. 1 декалитр равен 10 литрам.

Теги: торговля, алкоголь
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