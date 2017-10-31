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31 октября Вторник

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В Ночь искусств в столице Башкирии откроется выставка современных рукотворных кукол и игрушек

КУЛЬТУРА

В Ночь искусств в столице Башкирии откроется выставка современных рукотворных кукол и игрушек Фото: Фонд Мирас

В Ночь искусств в столице Башкирии откроется выставка современных рукотворных кукол и игрушек Фото: Фонд Мирас

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в Ночь искусств в Национальном музее откроется Пятая Межрегиональная передвижная выставка современных рукотворных кукол и игрушек «Из глубины столетий. Сказки народов России», организованная Благотворительным фондом «Мирас».

Собранные вместе несколько десятков рукотворных кукол и игрушек создадут неповторимую атмосферу сказки. Партнером проекта выступили Национальный музей РБ, известные художники, дизайнеры и мастера-кукольники. На выставке будет представлено около ста рукотворных кукол, изготовленных более чем тридцатью мастерами республики и России, сообщили организаторы. В частности, на экспозицию прибыли творения авторов из Уфы, Белорецка, Мелеуза, Нефтекамска, п.Ува (Удмуртия), Перми, Москвы, Краснодара и многих других.

«Пятая выставка проводится в момент, когда Благотворительному фонду «Мирас» исполняется ровно пять лет. Это время, подведения небольших итогов. Так и Пятая выставка будет отличаться от прошлых: здесь также будут свои итоги! Итоги проводимого в ее рамках конкурса», — отметил генеральный директор фонда Ильшат Имангулов.

Конкурс работ будет проходить в течении всей выставки, причем посетители смогут отдавать свои голоса определенным куклам в специальной урне для голосования. Эти голоса будут суммироваться. По завершении выставки, жюри, подведет итоги. Работы будут оцениваться в четырех номинациях:

1) сохранение народных традиций;

2) оригинальные авторские разработки (авторская кукла);

3) оригинальность образного решения (образное решение композиции);

4) лучшая кукла по народной или авторской сказке.

Авторам лучших работ будут вручены ценные призы и дипломы.

Выставка в Национальном музее РБ продлится по 15 декабря 2017 года.

Теги: Ночь искусств, выставки
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