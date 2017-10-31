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В Башкирии фермеры страдают от избытка продукции

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии фермеры страдают от избытка продукции Фото: Олег Яровиков

В Башкирии фермеры страдают от избытка продукции Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии фермеры страдают от избытка продукции. Материал о том, почему рекордные урожаи не радуют республиканских сельхозпроизводителей, подготовил РБК-Уфа.

В этом году и производители, и региональный Минсельхоз фиксируют небывалый урожай зерновых культур. Зерна в республике собрали 3,86 млн тонн – почти на 0,5 млн тонн больше, чем в прошлом, приводит статистику издание. Перепроизводство привело к падению цен почти вдвое. В прошлом году килограмм зерна продавали за семь рублей, в этом за четыре, при себестоимости около шести.

«Попробуем пока не продавать — подождем, что будет с ценами. Но это в лучшем случае до начала посевных работ, так как всем нужны оборотные средства на подготовку. Все остальное дорожает. ГСМ подорожало с 35 до 45 рублей, продавцы говорят, что ожидается повышение стоимости средств защиты растений, производимых в Китае», — говорит директор одного из крупнейших сельхозпроизводителей республики СПК «Базы» Вадим Соколов.

«Нашим аграриям нужно научиться правильно составлять бизнес-планы, чтобы не продавать полученную продукцию осенью. Зерно — это биржевой товар. Мы рекомендуем его убрать в закрома до лучших времен и «ловить высокие цены», — говорил ранее министр сельского хозяйства Ильшат Фазраханов.

Для потребителей конечной продукции снижение цен на зерно пройдет незаметно и на цене на хлеб не скажется.

Минсельхоз Башкирии на следующий год планирует изменить структуру посевов, постепенно заменяя пшеницу на то, что лучше растет, в том числе на бобовые культуры. В качестве эксперимента уже в этом году несколько предпринимателей посадили горох нут. Но урожай пропал из-за слишком влажного лета. Не удался и урожай арбузов. Как рассказал РБК-Уфа глава СПК «Кореана» Сим Ой-ра, в этом году он собрал 60 тонн арбузов, это на 20 тонн меньше, чем годом ранее, хотя посадил он в два раза больше – 3,5 га. Из-за непогоды погибли и дыни.

«Перестроиться в одно мгновение невозможно. Да, все производители могут перейти на подсолнечник, но цены на него тоже упали. Ни одна культура не застрахована от таких падений. Кроме того, нет инфраструктуры – сушилки на предприятиях в основном не предназначены для масличных культур, поэтому сельхозпроизводители вынуждены будут обращаться к посредникам», — считает Вадим Соколов.

Теги: урожай, зерно
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