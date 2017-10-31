В Башкирии полиция ведет поиск злоумышленников, напавших на пенсионера Фото: Ксения Калинина В Башкирии полиция ведет поиск злоумышленников, напавших на пенсионера Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии полиция ведет поиск злоумышленников, напавших на пенсионера, прокомментировали в региональном МВД сообщение о зверской расправе с уфимцем.

Как писало ранее агенство, двое мужчин в масках в багажнике автомобиля вывезли пожилого мужчину на кладбище в поселке Тимашево, приковали его наручниками к ограде и стреляли в голову. Преступники ограбили жертву, сожгли автомобиль, после чего скрылись.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в одной из уфимских больниц, пуля пробила ему череп.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».