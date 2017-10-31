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В России разрешен ввоз турецких томатов

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В России разрешен ввоз турецких томатов Фото: Depositphotos.com

В России разрешен ввоз турецких томатов Фото: Depositphotos.com

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В России разрешен ввоз турецких томатов. Соответствующее поставление Правительства Российской Федерации подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Постановление вступает в силу с 1 ноября. Турецкие томаты можно будет ввозить в объеме, определяемом Минсельхозом России. Запрет для их ввоза действовал с 1 января 2016 года.

Кроме того, определен Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены для ввоза в Россию до 31 декабря 2018 года, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Сюда включены живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков — за исключением товаров для производства фармацевтической продукции и другие. Полный перечень представлен по ссылке на сайте Правительства РФ.

Теги: турецкие томаты, санкции, сельхозпродукция
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