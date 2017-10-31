За незаконную вырубку леса житель Башкирии наказан запретом на выезд за пределы страны Фото: ИА «Башинформ» За незаконную вырубку леса житель Башкирии наказан запретом на выезд за пределы страны Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Судебные приставы Архангельского районного отдела взыскали с местного жителя уголовный штраф за незаконную вырубку леса. Занимаясь благоустройством территории вокруг своего жилого дома, он частично вырубил прилегающий к забору участок леса.

Незаконные действия в отношении лесного фонда обернулись для гражданина не только 50-тысячным штрафом, но и рядом ограничений, в том числе запретом на выезд за пределы страны. Гражданин, устав от повсеместных запретов, полностью оплатил задолженность.

«Лесной фонд, согласно российскому законодательству, является федеральной собственностью и представляет собой публичное достояние. Вырубать его без необходимого разрешения не позволительно, но, как оказалось, этот законодательный момент некоторые граждане не берут во внимание, обустраивая свои земельные угодья», — пояснили в УФССП России по Республике Башкортостан.

Всего с начала года за нарушения в области лесных отношений судебные приставы республики окончили 63 исполнительных производства на общую сумму 1 млн 300 тысяч рублей.