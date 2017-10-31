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Знаком «Продукт Башкортостана» предлагают маркировать отечественные строительные материалы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Знаком «Продукт Башкортостана» предлагают маркировать отечественные строительные материалы Фото: Олег Яровиков

Знаком «Продукт Башкортостана» предлагают маркировать отечественные строительные материалы Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Продукт Башкортостана» хотят переформатировать — в республиканский проект маркировки пищевых продуктов предлагается включить дополнительные отрасли, например, производство строительных материалов, сообщает Business FМ Уфа. Наличие знака подтверждает, что товар произвели на территории республики, и он соответствует стандартам качества.

Руководитель мелеузовского отделения «Опоры России» Светлана Халфина привела в пример Министерству экономического развития РБ вологодский опыт, где реализуют аналогичный проект «Вологодское качество».

Ранее были попытки внести изменения, это касалось сферы госзакупок, уточняет издание. Тогда Минэкономразвития республики хотело закрыть доступ к торгам тем предприятиям, товары которых не имели бы товарного знака «Продукт Башкортостана».

«Эта мера позволяет действительно защитить наш местный бизнес от инорегионального вмешательства. Но эта инициатива у нас чем закончилась? Фактически в один голос и госкомитет по торговле, и центр стандартизации метрологии говорили, что так делать нельзя, хотя такая инициатива есть в других регионах», — прокомментировал радиостанции глава ведомства Сергей Новиков.

Министр предложил создать специальную рабочую группу, куда войдут представители власти и бизнеса, и совместно разработать несколько вариантов возможных изменений.

Теги: Продукт Башкортостана
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