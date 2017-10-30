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Директор одной из школ Башкирии оштрафован на полмиллиона рублей за вымогательство взятки у строителей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Директор одной из школ Башкирии оштрафован на полмиллиона рублей за вымогательство взятки у строителей Фото: Андрей Старостин

Директор одной из школ Башкирии оштрафован на полмиллиона рублей за вымогательство взятки у строителей Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Директор одной из школ Башкирии оштрафован на полмиллиона рублей за вымогательство взятки у строителей. По информации Верховного суда республики, в октябре прошлого года после окончания капитального ремонта кровли школы директор строительной организации обратился к должностному лицу учреждения с просьбой подписать акт приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат. За это директор школы предложил уплатить сумму в размере 80 тысяч рублей. Выпрашиваемые деньги были переданы руководителю учреждения в его кабинете.

«По итогам рассмотрения дела обвиняемый признан судом виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — пояснили в Верховном суде РБ.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: взятка, Верховный суд РБ
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