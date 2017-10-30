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Уфа   °

В Башкирии ищут переводчика с английского языка уникальной книги о диких пчелах

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация заповедника «Шульган-Таш» ищет волонтера со знанием английского языка, чтобы выполнить технический перевод с английского на русский имеющейся книги о поведении медоносных пчел «Following the Wild Bees». Автором является знаменитый американский ученый, апиолог Томас Дайер Сили. Книга с иллюстрациями, содержит 149 страниц печатного текста, рассказывает о диких пчелах и методах их учета. Информация может быть очень полезной для единственного заповедника, который занимается охраной этих насекомых. Напомним, темная лесная пчела в генетической чистоте сохранилась только в Бурзянском районе и в ее окрестностях. С созданием комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал» в 2012 году и другие входящие в его состав природоохранные территории, занимаются сохранением бортевой пчелы в условиях древнего промысла – бортничества.

Отклики от желающих помочь принимаются на адрес mnkos@mail.ru и по телефону (34755)33710

Теги: сохранение бортевой пчелы, Шульган-таш, биосферный резерват «Башкирский Урал»
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